Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, la zia in carcere nega: «Si sono fatte male da sole»

Ha negato ogni responsabilità sul lancio dell’acido contro le due nipoti. «No, non sono stata io, non avevo io tra le mani la bottiglietta contenente la sostanza che ha ferito le due ragazze. Anzi, la “bottiglietta” in mano ce l’avevano loro», ha ripetuto l’altra sera Francesca, la 20enne fermata dalla Procura con accuse gravissime per il raid al corso Amedeo di Savoia, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Una difesa estrema, disperata,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati