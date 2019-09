Mercoledì 11 Settembre 2019, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri notte gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio in corso San Giovanni, hanno notato un giovane in sella ad una moto il quale alla loro vista si è allontanato tentando la fuga. Il motociclista è stato bloccato ed in suo possesso è stato rinvenuto un involucro di carta contenente 0,6 grammi di hascisc, 6,4 di marijuana e la somma di 100 euro. L'uomo, un 22enne, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.