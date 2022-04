Napoli, sorpreso con oltre 1,5 chili di droga: arrestato 40enne

I falchi della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Dalmazia dove hanno rinvenuto, all’interno della cantinola, una pistola replica Bruni cal. 9 priva di tappo rosso e materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, in un’intercapedine ricavata nel vialetto che conduce al locale, i poliziotti hanno trovato un borsello contenente 17 panetti e mezzo di hashish per circa 1,634 kg, 5 involucri contenenti circa 34 grammi di hashish, una bustina con 10,8 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e altro materiale per il confezionamento della droga. L.P., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.