Stanotte gli agenti di polizia sono intervenuti in via Montedonzelli per la segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite.

Un 53enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.