Sorrento, rubano bancomat e fuggono: arrestato 21enne, è caccia al complice

Hanno sradicato l'Atm in via degli Aranci, a Sorrento, per poi caricarlo su un Fiat Ducato. Sorpresi dai carabinieri, uno dei ladri al volante del furgone si è dato alla fuga, inseguito per diversi chilometri fino alla panoramica di Castellammare di Stabia dove è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania, mentre il furgone è risultato rubato il 28 luglio scorso a Pozzuoli ed è stato sequestrato.

La segnalazione arrivata tramite una chiamata al 112 ha permesso ai carabinieri locali di intervenire tempestivamente e riuscire a rinvenire anche l'Atm con all'interno il denaro, 30mila euro, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il ragazzo, che risponderà di furto aggravato e resistenza, è in attesa di giudizio mentre sono ancora ricercati i suoi complici.