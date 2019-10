Sabato 5 Ottobre 2019, 15:07

Venerdì notte gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato su corso Umberto I due giovani che, allo loro vista, hanno tentato di allontanarsi. Dopo essere stati fermati, uno dei due, sprovvisto dei documenti, è apparso subito nervoso. Dagli accertamenti è emerso che le generalità dichiarate erano false e che l'uomo, persona già nota alle forze di polizia, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con la prescrizione dell'obbligo di permanere in casa negli orari notturni. Così G.S., 28enne, è stato arrestato per violazione della sorveglianza speciale e per false dichiarazioni sulla propria identità.