Degrado a Napoli, allarme nei giardinetti di via Epomeo: «La pavimentazione sta sprofondando»

Un profondo avvallamento nella pavimentazione, preoccupa, non poco, i frequentatori dei giardinetti pubblici di via Epomeo a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli.

La situazione, già segnalata assieme al forte degrado delle aiuole ad agosto al Mattino.it - quest’ultimo risolto grazie all’intervento tempestivo degli operatori della «Cooperativa 25 giugno», che opera nel campo del decoro urbano e non solo del Comune di Napoli - si sarebbe aggravata a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi, mostrando, nuove crepe e sprofondamenti, non ancora adeguatamente transennati, probabili segnali di un prossimo cedimento del piano pavimentale. A sollevare il caso, alcuni residenti che hanno nuovamente evidenziato il caso al Mattino.it.



La pavimentazione dei marciapiedi di via Epomeo, la cui messa in opera risale agli anni ’90, non sembra essere una delle più resistenti in città. Poco lontano dai giardinetti, infatti, il 20 novembre 2019, una vistosa voragine si aprì improvvisamente davanti a un negozio d’abbigliamento, mostrando un’area vuota al di sotto di almeno un metro di profondità.