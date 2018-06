Napoli, sos Mergellina: fontana del Sebeto senza restauri e giardini che diventano una giungla

Sabato 16 Giugno 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 16:35

Da oltre un anno è in uno stato pietoso. Transennata, tristemente abbandonata sotto gli occhi dei bagnanti e dei turisti in quel lembo estremo di Mergellina. Parliamo della fontana del Sebeto, capolavoro del barocco napoletano in un vergognoso stato di abbandono.Qualcuno, nonostante le recinzioni, le scatta qualche foto o qualche selfie. Il Sebeto, sotto le forme di un uomo barbuto, sta là, col volto sconsolato. E' la scultura del dio-fiume della leggenda, quell'uomo trasformato nel mitico corso d'acqua napoletano per amore di Megara, ragazza amata trasformata nello scoglio dove oggi sorge castel dell'Ovo.Questa bellissima fontana commissionata nel 1635 a Cosimo Fanzago fu voluta dal viceré spagnolo Manuel de Acevedo y Zúñiga. Da qualche tempo è pericolante e in attesa di restauro, soprattutto da quando la protezione civile si accorse che le luci pavimentali che la illuminavano erano state sfondate e sussisteva un serio pericolo per l'incolumità.Da quel momento, il nulla. La fontana, non essendo inserita nel progetto Monumentando, è stata lasciata al suo destino. Circa tre anni fa il gruppo Facebook Napoli Retrò avviò una raccolta fondi per restaurarla; occorrevano circa novantamila euro ma ne furono raccolti a malapena tremila. Da quel momento non si è trovato uno sponsor, pubblico o privato, per salvare questo gioiello.Nei dintorni della statua, la situazione non va meglio. I giardini alle spalle degli chalet sono ormai una giungla. Da tempo non si provvede a una potatura. Particolarmente offesa è una lapide che ricorda l'uccisione di Francesco Estatico, accoltellato e ucciso in quei luoghi nel 2004 per un'occhiata di troppo a una ragazza. Insieme col suo ricordo, muore una delle zone più belle ed emblematiche di Napoli.