Napoli, Sos per via Cinthia: da strada vicereale a discarica.

Non c'è pace in via comunale Cinthia, nel quartiere Soccavo a Napoli.

L'antica arteria stradale, nonostante le ripetute bonifiche dell' Asia, continua ad essere una discarica a cielo aperto, come lamentano i residenti.

Copertoni d'auto, carcasse di frigo e materiali inerti, sono ovunque rendendo difficile il passaggio.

Una situazione insostenibile aggravata dalla scarsa illuminazione.

Realizzata nel XVI secolo, per servire la piana di Soccavo, sede di importanti cave di Piperno, l'attuale via Cinthia ricalca pressappoco, l'antico tracciato della strada vicereale che, dal casale del Vomero, quindi da Napoli, conduceva ai Campi Flegrei.