Napoli, sospesa a 30 metri di altezza su un cornicione: salvata

Sospesa su un cornicione a 30 metri di altezza nella notte in via Nuova San Rocco, a Miano, periferia di Napoli. La ragazza ha solo 20 anni e vuole farla finita, ma un passante chiama il 112 e un maresciallo dei carabinieri riesce a tranquillizzarla, e a metterla in salvo. Al sicuro. Lontano da tormenti e inquietudine.