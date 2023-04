Sospeso lo sciopero dei taxi indetto a Napoli per mercoledì

Le associazioni di categoria taxi hanno sospeso lo sciopero indetto a Napoli per il prossimo 19 aprile. La decisione giunge dopo l'impegno manifestato dal Comune di Napoli di voler convocare tutte le organizzazioni sindacali «intorno a un ennesimo tavolo di contrattazione finalizzato alla risoluzione delle problematiche manifestate».

Lo riporta una nota in cui le sigle sindacali sottolineano che lo sciopero «è stato solo sospeso, e non revocato, per senso di responsabilità nei confronti dell'utenza e anche per dimostrare fiducia nei confronti dei nostri amministratori». L'incontro tra i sindacati e il Comune di Napoli è stato fissato per il 27 aprile prossimo.