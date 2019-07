Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei parcheggiatori abusivi ed alla sosta selvaggia di veicoli e motoveicoli. Il dispositivo di controllo è stato realizzato in collaborazione con l’ANM, gestore degli stalli blu destinati alla sosta a pagamento. In via Vetriera sono state sanzionate amministrativamente 120 tra autovetture e motocicli, per un totale di 4.350 euro. È stato richiesto inoltre l’intervento della Polizia locale per la rimozione delle autovetture in sosta negli stalli riservati alle persone diversamente abili. Sono stati identificati, contravvenzionati e deferiti all’A.G. due uomini sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Per entrambi, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’applicazione del Dacur.

Martedì 23 Luglio 2019, 13:27

