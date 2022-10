Napoli, sostenibilità e trasporti: Luigi Corradi (Ad Trenitalia) interviene al Tecno Talks

Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti con la sostenibilità di Tecno Talks. Le chiacchierate, organizzate dal Gruppo Tecno, sui temi di grande rilevanza per le aziende.

«Trasporti: le opportunità di un futuro sostenibile» è il titolo dell’incontro andato in scena nel primo pomeriggio di oggi, nella storica sede dell’azienda a Palazzo Ischitella, a cui ha preso parte l’Ad di Trenitalia, Luigi Corradi. All’attualissima discussione, moderata dal giornalista de ll Sole 24 Ore, Simone Filippetti, hanno preso parte Giovanni Lombardi, presidente di Tecno e Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità dell’University College di Londra. Tra i presenti, in platea, anche il presidente dell’Ente autonomo volturno, Umberto De Gregorio.

Dal museo ferroviario di Pietrarsa, dove è nata la prima ferrovia d’Italia, fino all’Alta velocità, «necessaria per unire il Paese, specialmente verso Sud», passando per i fondi destinati dal Pnrr e alla possibilità di utilizzare le aree ferroviarie dismesse per creare poli di energia rinnovabile.

Questi solo alcuni dei temi caldi sviscerati nel corso dell’incontro. «Oggi la vera sfida è migliorare ancora il servizio» ha detto l’Ad di Trenitalia, Luigi Corradi, ribadendo che il trasporto ferroviario è da tempo all’insegna della sostenibilità.

«La sostenibilità per le ferrovie dello Stato – chiarisce Corradi - si basa su tre pilastri: sociale, economico e ambientale, la sfida è su tutti e tre temi». Su quello ambientale: «Noi siamo sostenibili da sempre. I treni sono elettrici, a parte una piccolissima percentuale a diesel su cui stiamo lavorando per diminuire l’inquinamento però siamo già al 90% elettrici. Al momento stiamo cercando di consumare ancora meno, ogni treno nuovo consuma il 30% in meno».

Per quanto riguarda il nuovo esecutivo l’Ad di Trenitalia si è detto molto ottimista: «Per i piani di sviluppo delle Ferrovie dello Stato, tutti i soldi che abbiamo in qualche modo investito tramite il Pnrr e che stiamo per investire nei prossimi mesi, penso che incontriamo l'accordo anche del nuovo Governo. Quindi immagino per noi un periodo di forte stabilità». Al momento, fa sapere Corradi, «non è ancora in programma nessun incontro» col nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini.

«Il tema della sostenibilità è oggi attualissimo e trasversale per tutte le aziende – ha invece osservato il presidente di Tecno, Giovanni Lombardi – se prima, su alcuni mercati, era visto quasi come un dovere oggi è osservato come un’opportunità. Anche a seguito dell’aumento dei costi energetici». Sostenibilità che si lega, inesorabilmente, al tema della mobilità, specialmente a Napoli e alla sua area metropolitana. «Il Comune ha già fatto qualcosa – prosegue Lombardi – sono state messe in bando circa 60 colonnine elettriche: bisogna adeguarsi col tema di mobilità diversa. Come ad esempio la cura del ferro su cui Napoli è già molto avanti. Nel giro di un anno e mezzo avremo infatti l’aperura di diverse stazioni che dovrebbero alleggerire il traffico cittadino».