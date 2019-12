Giovedì 5 dicembre il sito di Napoli Sotterranea ha ricevuto una visita inaspettata: in fila alla biglietteria - denuncia Potere al Popolo con una nota - c'erano un ufficiale giudiziario e gli avvocati della Camera Popolare del Lavoro dell'Ex-OPG Je so' Pazzo!.



L'ispezione ha portato al pignoramento dei alcuni beni presenti all'interno del sito.



L'associazione Napoli Sotterranea, su cui pende una sentenza di carattere esecutivo, è stata condannata dal tribunale di Napoli al risarcimento nei confronti di una lavoratrice per aver sfruttato lavoro nero e sottopagato. «Questo pignoramento - scrive ancora Potere al Popolo - è solo il primo passo per il recupero di ciò che l'associazione ha sottratto ai tanti lavoratori tenuti a nero o sottopagati». Ultimo aggiornamento: 19:25