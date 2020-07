Napoli Sotterranea, il presidente condannato per violenza sessuale: è battaglia tra legali

«Ho appreso di alcuni commenti e dichiarazioni della difesa del signor Vincenzo Albertini, circa il tenore della sentenza di primo grado, destituite di qualsiasi fondamento. In particolare mi riferisco ad alcune interpretazioni della difesa dell'imputato, secondo la quale “il racconto fatto dalla signora Grazia Gagliardi è stato smentito da una sentenza di primo grado che passa da una presunta violenza, con la richiesta di condanna a sette anni, a un anno e sei mesi per molestie come recita al comma 3 l'articolo 609 del codice penale”: in tutta sincerità, faccio fatica a contare il numero di errori in questa affermazione». È quanto dichiara, in un comunicato, l'avvocato Alessandro Eros D'Alterio, legale di Grazia Gagliardi, la ex guida di Napoli Sotterranea che ha denunciato per violenza sessuale il presidente della fondazione che gestiva il sito turistico partenopeo, di recente condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione per violenza sessuale.

«È necessario un chiarimento - aggiunge il legale - in primis occorre precisare che la condanna emessa nei confronti di Albertini è per violenza sessuale e il racconto e la testimonianza della persona offesa sono stati accolti in pieno dal Tribunale. Quindi è sbagliato parlare di condanna per molestia. La pena di un anno e otto mesi con le pene accessorie interdittive, è stata comminata, perché ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 609bis Cp, restando quindi nel solco della contestazione del reato ascritto, è stato effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, ed il tribunale ha inteso considerare la violenza sessuale consumata, come di minore gravità, e posso, allo stato, supporre, per l'assenza dell'inflizione di lesioni fisiche. Ciò non toglie, che un eventuale ricorso in Appello o Appello incidentale da parte dell'Ufficio di Procura, che aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione, permetterebbe alla Corte, una valutazione di reformatio in peius a carico dello stesso imputato, già condannato. Dal dispositivo di sentenza, emerge una condanna per il delitto di violenza sessuale, senza alcuna derubricazione, a un anno e otto mesi con il beneficio della sospensione condizionale, ed emerge una totale adesione e credito al racconto della signorina Grazia Gagliardi, sugellata dalla decisione di inviare all'Ufficio di Procura, gli atti processuali riguardanti ben cinque posizioni di testi a discarico dell'imputato, al fine di valutare ipotesi di personale responsabilità penale, per falsa testimonianza», conclude l'avvocato della ex guida.

