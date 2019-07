Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena hanno arrestato Luigi Gherardi, 32enne napoletano, per detenzione ai fini di spaccio. I poliziotti, in seguito ad un controllo presso l’abitazione dell’uomo, in Vico San Felice, hanno rinvenuto e sequestrato, sotto il lavandino della cucina, un borsello con due bustine contenenti cocaina per un peso di circa 30 grammi, un bilancino di precisione e 315,00 euro.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 16:28

