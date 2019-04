Lunedì 1 Aprile 2019, 19:17

Ha usato lo scooter come ariete: una, due, tre, quattro volte, finché la porta della pizzeria Maestri Pizzaioli Condurro non ha ceduto. E a quel punto, tranquillamente, ha rubato tutto quello che c'era. È la tecnica della spaccata made in Naples, un po' più artigianale ma non per questo meno efficace. Tutto documentato dalle telecamere, che hanno immortalato il raid la notte scorsa, intorno alle 4.30, in via Luca Giordano, al Vomero.