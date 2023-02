Napoli, spaccia al centro storico e tenta la fuga: arrestato 59enne della Tanzania

Spaccia al centro storico e tenta la fuga. A.S., un 59enne della Tanzania con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato visto dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato nei pressi di via Carriera Grande angolo via della Bolla. I poliziotti hanno notato il 59enne consegnare qualcosa a una persona. I due, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. Gli operatori sono riusciti a raggiungere lo spacciatore non senza difficoltà e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti circa 0,80 grammi di cocaina, due bustine con 1,60 grammi di marijuana e 5 euro. L'acquirente è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.