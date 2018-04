Spaccia soldi falsi al Vomero, arrestata 47enne del rione Sanità

Mercoledì 25 Aprile 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 14:00

I carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno tratto in arresto Silvana De Vita, 47 anni, del rione Sanità. La donna ha cercato di spendere una banconota falsa da 100 euro in un bar del Vomero ma, non riuscendo nell'intento perché il titolare si è accorto della contraffazione della banconota, si è allontanata facendo perdere momentaneamente le tracce.Ricevuta notizia del fatto, i carabinieri si sono messi alla sua ricerca riuscendo a rintracciarla poco dopo in via Solimena mentre verosimilmente si apprestava a tentare di rifilare la banconota falsa a un negozio di abbigliamento.La sua perquisizione ha portato al rinvenimento di 4 banconote da 100 euro false nonché di altre banconote da 100, 50, 20, 10 e 5 euro che le sono state sequestrate e sulle quali sono ancora in corso accertamenti.Nel corso dello svolgimento delle formalità di rito in caserma si è presentato ai militari il titolare di una Rosticceria di viale Colli Aminei dicendo che intendeva denunciare di essere stato vittima di un analogo episodio: appena intravista la 47enne ha subito affermato che quella donna era colei che poco prima gli aveva dato una banconota falsa da 100 a fronte della spesa di una decina di euro per l’acquisto di rustici.Formalmente riconosciuta anche in sede di individuazione di persona, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.