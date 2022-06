Napoli, spacciatore 25enne arrestato dopo un inseguimento

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: i controllli scattano nei pressi di un edificio di via Sant’Attanasio nel quartiere Vasto-Arenaccia a Napoli, dove viene bloccato uno spacciatore che tenta di darsi alla fuga rifugiandosi in un appartamento dello stabile. Inutilmente.

Bloccato, il 25enne viene trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina per un peso di 2,3 grammi circa e 605 euro. Da qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente.