Napoli, spacciatore a soli 18 anni arrestato a due passi dal Duomo

Inseguimento in via Duomo fino al largo Girolamo Russo. Qui un 18enne napoletano è stato bloccato e trovato in possesso di un panetto di hashish di 93,6 grammi, 9 stecche da 33,4 grammi, un bilancino di precisione, un cellulare, un cacciavite e 235 euro. Arrestato, il ragazzo è in attesa di giudizio.