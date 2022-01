L'arresto in via Candelora angolo largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli. Inutile la fuga tentata dallo spacciatore che è stato raggiunto dai Falchi e, dopo una colluttazione, bloccato: il 33enne era in possesso di due bustine contenenti 6 grammi circa di marijuana e 65 euro. Oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.