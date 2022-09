Napoli, spacciatore bloccato dopo un inseguimento tra le auto

In via Pignatelli a Napoli un uomo ha tentato la fuga a bordo di un’auto: ha accelerato, quando i poliziotti gli hanno intimato l’alt, innescando un inseguimento con manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, in via Taddeo da Sessa, è stato bloccato e trovato in possesso di due bustine con circa 2,7 grammi di marijuana, un cellulare e 15 euro. Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 140 euro.

A.A., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.