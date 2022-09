Napoli, spacciatore con il coltello preso dopo un inseguimento

Spaccio di sostanze stupefacenti: in piazza San Francesco di Paola a Napoli: i poliziotti hanno notato uno scambio sospetto e il loro intervento ha scatenato il fuggi-fuggi. Bloccato il pusher, in possesso di otto involucri contenenti circa 1,65 grammi di cocaina e circa 0,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento, 370 euro e un coltello a serramanico con la lama lunga 8 centimetri. R.A., 51enne algerino con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.