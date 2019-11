Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo a Napoli, hanno notato in via Sant’Antonio Abate un uomo a bordo di un’autovettura fermo a parlare con un giovane su uno scooter; i due, alla vista della volante, sono scappati in direzioni differenti.

I poliziotti hanno inseguito e fermato l’auto in vico Tutti i Santi dove il conducente, dopo aver tentato di fuggire a piedi, è stato bloccato e trovato in possesso di 1065 euro; inoltre, nell’auto i poliziotti hanno rinvenuto 11 buste di hashish per un peso di 1250 grammi, 8 involucri con numerose dosi di cocaina per un peso di circa 500 grammi, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento.

Graziano Urzini, 25enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

