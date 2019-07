Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno arrestato Maurizio Corrado, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti alle ore 10 circa, durante il servizio di controllo del territorio, in transito su via Bernardo Cavallino, hanno bloccato l’uomo che, alla vista della volante, ha cercato di darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Il 35enne, nel tentativo di dileguarsi, ha abbandonato il ciclomotore disfacendosi delle chiavi dello scooter e di due capsule contenenti sostanza stupefacente; controllato, è stato trovato in possesso di altre 12 capsule di eroina e 3 telefoni cellulari, mentre il ciclomotore è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. L’uomo è stato arrestato e la droga, i cellulari ed il ciclomotore sequestrati.

Domenica 7 Luglio 2019, 11:48

