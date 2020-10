Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in piazzetta Nilo in cui hanno rinvenuto 29 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, una busta di plastica contenente marijuana per un peso di 27 grammi, 4620 euro, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. E.V., 21 enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

