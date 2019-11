Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, sono intervenuti in un’abitazione in via Comunale Ottaviano dal cui balcone una persona controllava frequentemente l’accesso all’edificio.



I poliziotti, saliti nell’appartamento, hanno bloccato due uomini sequestrando 13 cilindretti di plastica contenenti circa 12 grammi di eroina e 175 euro. C.G. e S.P., napoletani di 53 e 44 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre una terza persona, un 24enne napoletano, è stato denunciato per inosservanza della misura di sicurezza della libertà vigilata, alla quale è sottoposto.



Nella serata, inoltre, i poliziotti sono intervenuti presso un parcheggio al Vico Primo Marina ai Due Palazzi dove hanno bloccato una persona mentre scambiava droga con un automobilista in cambio di soldi. L’uomo è stato trovato in possesso di un astuccio contente 21 stecche di hashish del peso complessivo di circa 59 grammi, di ulteriori 9 grammi pronti per essere ceduti e di 310 euro, oltre ad un bilancino di precisione rinvenuto presso l’abitazione dello spacciatore. Ciro Laricchio, 37enne originario di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Ultimo aggiornamento: 15:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA