Napoli, spacciatori in auto bloccati: le dosi nel portasigari e nel borsello

Tentano la fuga ma inutilmente: raggiunti e trovati in possesso di un portasigari in metallo con all'interno 15 involucri contenenti 20 grammi circa di hashish e una banconota da 10 euro: mentre avevano, all’interno di una tracolla, un rotolo di cellophane e la lama di un coltello, usati per il confezionamento delle dosi. Per questo un 37enne e un 38enne sono stati denunciati dai poliziotti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato