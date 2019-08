Napoli: presi due spacciatori di Rivotril, l'«eroina dei poveri»

Sabato 10 Agosto 2019, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 08:29

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti un 27enne di origini gambiane e un algerino di 43 anni. I due sono stati sorpresi dai militari nel quartiere San Lorenzo mentre cedevano ad un cliente una stecchetta di hashish.Bloccati, i due stranieri sono stati perquisiti. Addosso avevano 8,35 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, 3 stecchette di hashish per un peso di 4,40 grammi e 20 pasticche di Rivotril, un ansiolitico che combinato con alcol o altri stupefacenti funziona da surrogato dell'eroina. Nelle loro tasche anche 25 euro in contante ritenuto provento di spaccio.Sequestrate le sostanze e dopo le formalità di rito, i due arrestati saranno trattenuti in camere di sicurezza in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.