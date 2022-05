Napoli, spacciavano in strada: arrestato 21enne e denunciato 23enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Sant’Attanasio hanno notato due persone a bordo di due scooter ed una di esse che, dopo essere stata avvicinata da un giovane, ha ceduto qualcosa in cambio di denaro.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Scampia, nascondeva in casa 60 stecche di hashish: arrestato 50enne L'ARRESTO Castellammare di Stabia, controlli sul territorio: arrestato pusher... L'OPERAZIONE Bologna, blitz anti-droga e arresti a Pilastro: indagata la famiglia...

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 2 involucri con 1 grammo circa di cocaina e 85 euro, mentre l’altro è stato trovato con 4 stecche di hashish e 20 euro.

A.O., 21enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’altro, un 23enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.