Mercoledì 22 Agosto 2018, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nota pregiudicata, Carolina Faticato, 31enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente. Gli agenti della sezione investigativa del commissariato Ponticelli hano fatto irruzione nel palazzo in via don Agostino Cozzolino dove hanno incontrato la donna che usciva, l’hanno bloccata e ricondotta all’interno dell’abitazione dove, su un mobile nel saloncino, hanno trovato un borsello azzurro con due cerniere: in una c’erano 395 euro in banconote di piccolo taglio, nell’altra pezzi di hashish e alcune bustine di marijuana. In un vecchissimo motorino in disuso, invece, gli agenti hanno trovato una borsa gialla con nove plancette e numerose stecche di hashish e una borsa termica con numerose dosi di marijuana e bustine di cellophane idonee al confezionamento.