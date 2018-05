Sabato 26 Maggio 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 12:01

Questa notte gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Safet Halili, albanese di 25 anni, accusato di spaccio di sostanza stupefacente. Passando per via Cesare Rosaroll, i poliziotti hanno notato un giovane che, ricevendo in cambio una banconota, cedeva una bustina a un uomo. Gli agenti hanno deciso di intervenire, bloccando il giovane che aveva ceduto la bustina, mentre l’altra persona, accortasi della presenza della polizia, scappava verso via Carriera grande, dove lo attendeva a persona a bordo di uno scooter, e insieme a questi si allontanava facendo perdere le tracce.A seguito di un controllo i poliziotti hanno rinvenuto, nella tasca sinistra della felpa del giovane albanese, sei involucri in cellophane trasparente termosaldati all’estremità, contenente cocaina per un peso complessivo di 1.37 grammi.Nella tasca destra dei pantaloni è stata trovata la somma di 60 euro , suddivisa in diversi tagli di banconote.Il 25enne è stato arrestato, in attesa del rito per direttissima.