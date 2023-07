Vomero, arrestato pusher di 63 anni per detenzione e spaccio di droga

Arrestato al Vomero un 63enne per spaccio di droga dai carabinieri in piazza Quattro Giornate.

Dopo essere stato osservato a lungo dai carabinieri, è stato fermato poco distante dalla caserma vomerese e dal liceo Classico Pansini. Non ha fatto in tempo a fuggire: gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato nella sua abitazione 37 grammi di hashish, 25 di marijuana e un bilancino di precisione.

A finire in manette è il 63enne Massimo Malesi, già noto alle forze dell’ordine. Ora è in carcere, in attesa di processo.