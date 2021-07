Napoli, spaccio di cobret a Scampia: arrestato pusher 30enne

Ennesimo pusher arrestato a Scampia dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. A finire in manette – per spaccio – è R.E. 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri – percorrendo via annamaria ortese – hanno notato l’uomo che, nei pressi della sua abitazione, aveva appena ceduto delle dosi di cobret a 3 “clienti”.

I militari sono intervenuti immediatamente ed hanno bloccato gli assuntori – segnalati poi alla prefettura - e il pusher Perquisito, è stato trovato in possesso di altre 14 dosi della stessa sostanza. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 118 euro ritenuta provente del reato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.