​Napoli, spaccio a piazza Garibaldi. Carabinieri arrestano pusher: i cittadini aiutano a rintracciarlo

I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio marcello moccia, 38enne del quartiere ponticelli già noto alle forze dell’ordine.



Alcuni cittadini hanno chiesto aiuto ai militari che si trovavano in piazza Garibaldi: c’era un uomo che spacciava.

I Carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 41 grammi di cocaina. La droga – che l’uomo teneva nel suo borsello - era all’interno di un involucro in cellophane.



Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 44 euro provento del reato. L'arrestato è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.