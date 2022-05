Napoli, beccato a spacciare droga: arrestato pusher

Gli agenti del commissariato Decumani hanno notato in piazza Bellini un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona la quale, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 7 bustine con circa 7,2 grammi di marijuana e 80 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltellino e diverso materiale per il confezionamento per la droga. B.T., 25enne senegalese, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.