Napoli, blitz ​alla Loggetta: sorpreso a spacciare dall’auto, arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Nicola e Tullio Porcelli angolo via Cassiodoro hanno notato una persona che, dopo essersi avvicinata ad un’auto in sosta, ha dato una banconota al conducente in cambio di qualcosa.

I poliziotti l’hanno raggiunta trovandola in possesso di un involucro con circa 0,5 grammi di cocaina mentre il conducente ha accelerato la marcia; poco dopo, gli operatori hanno bloccato l’autovettura in via Mario Gigante trovando il guidatore in possesso di un borsello contenente 5 involucri con circa 2.5 grammi di cocaina, due involucri con circa 6 grammi di hashish, 445 euro e due telefoni cellulari.

R.B., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.