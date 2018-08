Napoli, scoperta piazza di spaccio gestita da marito e moglie: «Non abbiamo lavoro»

Mercoledì 22 Agosto 2018, 13:15

Marito e moglie in cella per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno fatto irruzione in un appartamento di via Giambattista Alfano e hanno sorpreso la donna chiusa in bagno che fingeva di farsi una doccia mentre si disfaceva della droga nel water. Grazie a una perquisizione meticolosa, i poliziotti hanno trovato, occultato sotto alcune riviste, un panetto di cento grammi di hashish: a quel punto i due coniugi, con estrema disinvoltura, hanno dichiarato di svolgere tale attività, come se fosse un qualsiasi lavoro, solo per mantenersi, essendo entrambi disoccupati e privi di alcuna fonte di reddito. In quel momento, sull’uscio della casa ha fatto capolino un giovane 21enne che ha tentato di consegnare a un’agente che perquisiva la casa una banconota da 5 euro per ricevere in cambio una dose di hashish. Interrogato, il ragazzo ha confermato che era solito acquistare la sua dose presso quella famiglia.