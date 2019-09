Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:09

I poliziotti del commissariato Decumani e dell’ufficio prevenzione generale hanno fermato in piazza del Gesù un extracomunitario che è stato trovato in possesso di due bustine di marijuana. L’uomo, inoltre, custodiva 30 grammi della stessa sostanza presso la propria abitazione di vico San Demetrio.Lo straniero, Jerreh Dabou, 25enne del Gambia, irregolare con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.