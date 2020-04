Napoli, spaccio di droga vicino alla stazione ​della Circum: arresto e denuncia

LEGGI ANCHE

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Murelle, nei pressi della stazione della Circumvesuviana, sette giovani che confabulavano tra di loro.Mohammed Ktimi, 20enne marocchino con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre M.B., 20enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine, le sette persone sono state tutte sanzionate per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.