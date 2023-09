Napoli: preso spacciatore ucraino, ​la casa era videosorvegliata

Nella scorsa serata, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Foria in direzione di piazza Cavour, hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’indagato - un ucraino di 33 anni - trovandolo in possesso 55 euro e 10 involucri di eroina; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 17 involucri della stessa sostanza per un peso totale di circa 7,5 grammi, 13 flaconi contenenti verosimilmente metadone, una pistola replica priva di tappo rosso con 50 cartucce, 3 telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava il perimetro esterno dell’appartamento ed altri 500 euro.

Pertanto, il 33enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ricettazione.