Detenzione ai fini dello spaccio: con questa accusa è stato arrestato C. E., 34enne napoletano, sorpreso dalla polizia in via Bolviti mentre parlava con un ragazzo dal quale riceveva una banconota e al quale consegnava una dose di sostanza stupefacente. I poliziotti sono intervenuti bloccando il giovane che è stato trovato in possesso di 80 euro in contanti e una dose di hashish.Gli agenti hanno esteso il controllo nell'abitazione del ragazzo e all'autovettura dello stesso con esito negativo. Il 34enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.