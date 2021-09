Napoli, spaccio itinerante sulla bici elettrica: preso rider della droga

Usava una bicicletta elettrica per consegnare dosi di eroina e marijuana, il «rider della droga» arrestato ieri sera a Napoli dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della città. L'uomo, Mouhamed Ould Mahamoud Mangane, 34enne mauritano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È stato sorpreso dagli agenti mentre stava vendendo della sostanza stupefacente a una donna. L'acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Secondo gli investigatori il 34enne si dedicava allo spaccio itinerante tra piazza Pepe e piazzetta Orticello al Loreto, in sella alla sua bicicletta sulla quale sono in corso accertamenti sula provenienza.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato una valigetta «24 ore» contenente, tra l'altro, circa 300 grammi di eroina, circa 38 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e 1695 euro in banconote di vario taglio.