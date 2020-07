LEGGI ANCHE

Ancora Largo San Giovanni Maggiore nel mirino dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Luogo in cui la movida vede assiepati centinaia di giovani, la piazza – questa notte - è stata teatro di un altro arresto per spaccio, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo Centro.. Quando hanno individuato il pusher di turno, che al suo “cliente” ha chiesto “quante palline ti servono?”, i militari sono intervenuti facendo scattare le manette. A finire nei guai Gennaro Masiello, 29enne del quartiere Montecalvario, già noto alle forze dell'ordine. Nelle sue tasche ben 8 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina. Arrestato per spaccio di stupefacente, Masiello è stato giudicato nelle aule del tribunale di Napoli: per lui 9 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per l’acquirente una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droga. I controlli dei Carabinieri, intanto, continueranno senza sosta.