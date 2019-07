Napoli, lo spaccio è rosa a San Giovanni: arrestata pusher con l'eroina

Domenica 21 Luglio 2019, 11:25

Una 39enne è stata arrestata per spaccio dai carabinieri in via comunale Ottaviano nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La donna, residente a Volla, è risultata già nota alle forze dell'ordine per lo stesso reato. Dai carabinieri è stata sorpresa dopo aver appena venduto due dosi di eroina a un uomo. Quando è stata bloccata, addosso aveva 25 euro, molto probabilmente provento dell'illecita attività di spaccio. La droga è stata sequestrata e l'acquirente identificato e segnalato alla prefettura di Napoli.Alla 39enne, giudicata con rito direttissimo, è stata applicata la misura dell'obbligo di «firma».