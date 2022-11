Napoli, trovato in possesso di droga: arrestato 42enne nel rione Sanità

Ieri sera gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Sanità una persona che è entrata in un’abitazione per poi uscirne pochi istanti dopo. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due bustine contenenti circa 3 grammi di marijuana.

Poco dopo, gli operatori sono entrati nell’abitazione da cui era appena uscito dove hanno sospreso un uomo e rinvenuto una busta contenente circa 3 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga. F.P., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.