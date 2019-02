Napoli, nuova sparatoria nella notte: 19enne colpita da proiettile vagante

Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 19 anni è stata colpita da un proiettile vagante a Materdei. Il fatto è accaduto in vico Santa Maria alla Purità. Dalle prime notizie si apprende che la giovane, in compagnia del fidanzato, viaggiava a bordo di uno scooter diretto verso casa. Improvvisamente sono stati esplosi - probabilmente da un'altra moto che transitava in zona - almeno tre colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto alla tibia della gamba sinistra la vittima.La ragazza - incensurata come incensurato è il suo fidanzato che era alla guida del mezzo - è stata ricoverata all'ospedale Pellegrini e sottoposta a intervento chirurgico per estrarre la pallottola. Fortunatamente non versa in gravi condizioni. Indagano i carabinieri.