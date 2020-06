Napoli, si torna a sparare: misteriosa aggressione a un 36enne a Poggioreale

LEGGI ANCHE

Misteriosa aggressione in serata Poggioreale: l'aggressore ha estratto una pistola esplodendo un colpo che ha raggiunto la vittima ad un piede. Il ferito, soccorso e ricoverato in ospedale, non ha saputo fornire ulteriori particolari alle forze dell'ordine che adesso indagano per risalire alla identità dell'attentatore.