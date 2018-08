Martedì 28 Agosto 2018, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di arma da fuoco è stato esploso intorno alle 13.30 di oggi contro un’automobile parcheggiata in via dell’Avvenire, poco distante da piazza San Giorgio, nel quartiere Pianura. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia, che hanno trovato un bossolo a terra e un foro nella carrozzeria del veicolo.Secondo alcune testimonianze i colpi sparati sarebbero stati almeno tre. «Uno dei colpi è entrato dal finestrino posteriore ed è uscito dal parabrezza – dice Andrea Santoro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – il proprietario era appena sceso dall’automobile quando ha sentito gli spari. Se fosse successo due minuti prima, quel poveretto sarebbe stato colpito alla testa. Si sente un miracolato, probabilmente lo è. Questa escalation di violenza in città è preoccupante, Salvini dovrebbe prendere in mano la situazione con atti concreti per rafforzare l’organico delle forze dell’ordine sul territorio».